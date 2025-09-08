Video
Tiệm vàng của người Việt bị cướp ở Mỹ

Một băng cướp đã tấn công táo bạo giữa ban ngày nhằm vào tiệm vàng Kim Hung ở San Jose, bang California, Mỹ cuối tuần trước.
