Tiệm vàng của người Việt ở Mỹ bị cướp

Hình ảnh trích từ camera an ninh về vụ cướp tiệm vàng Kim Hung (Ảnh: Daily Mail).

Theo truyền thông địa phương, vụ cướp tiệm vàng Kim Hung xảy ra giữa ban ngày hôm 5/9. Camera an ninh cho thấy, băng cướp đã lái ô tô lao thẳng vào tiệm vàng, sau đó khoảng 10 kẻ mặc áo khoác đen trùm mũ và che kín mặt xông vào bên trong. Nhóm này dùng búa và rìu đập vỡ các tủ trưng bày chứa vàng và trang sức.

Chủ tiệm 88 tuổi chỉ biết bất lực chứng kiến và bị một tên cướp xô ngã xuống sàn. Theo một bài đăng trên mạng xã hội X, chủ tiệm là chú của một cư dân địa phương.

“Tiệm vàng của người chú 88 tuổi của bạn tôi ở San Jose đã bị cướp vào 2h chiều ngày 5/9. Chúng lái xe tông vào cửa tiệm rồi xô ngã ông. Ông bị thương do kính vỡ và sau đó lên cơn đột quỵ”, bài viết cho biết.

Tiệm vàng của người Việt bị cướp ở Mỹ (Video: Instagram)

Cảnh sát chưa xác nhận mức độ chấn thương, chỉ nói rằng “chưa có thông tin chi tiết để cung cấp vào thời điểm này”.

Sở Cảnh sát San Jose cho biết đang điều tra vụ việc theo hướng cướp có vũ trang. Người phát ngôn Sở Cảnh sát San Jose cho biết “nhiều nghi phạm” đã xông vào sau khi dùng xe phá cửa, ít nhất một kẻ có súng. Nhóm cướp bỏ trốn trên nhiều xe và hiện vẫn lẩn trốn.

“Chưa có vụ bắt giữ nào. Vẫn chưa thể nhận dạng các nghi phạm, nhóm này vẫn đang lẩn trốn”, phát ngôn viên nói với báo San Francisco Chronicle.

Hiện cơ quan chức năng cũng chưa đưa ra ước tính giá trị số trang sức bị cướp.

Tiệm vàng Kim Hung là một cửa tiệm lâu đời trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose.

“Cuộc tấn công này không chỉ nhằm vào một cửa tiệm, nó là sự xúc phạm phẩm giá của người cao tuổi, đe dọa sự an toàn khu phố và làm tổn thương tinh thần cộng đồng. Chúng ta sẽ không đứng nhìn bạo lực và nỗi sợ hãi lan rộng. Tôi cùng các nhà lãnh đạo khác yêu cầu công lý nhanh chóng và những giải pháp thực chất”, Thị trưởng Milpitas kiêm ứng cử viên Thượng viện bang, bà Carmen Montano, ra tuyên bố.

Thị trưởng San Jose, ông Matt Mahan, cũng lên tiếng gọi vụ việc là “cực kỳ đáng lo ngại”. “Tôi chia sẻ nỗi đau với nạn nhân và gia đình. Chúng ta cần làm nhiều hơn để bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ như Kim Hung. Họ chính là trụ cột của cộng đồng”, ông nói.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh hàng loạt vụ cướp táo bạo gia tăng khắp khu vực Vịnh San Francisco. Quan chức thành phố đang kêu gọi siết chặt an ninh, bao gồm chia sẻ dữ liệu camera giữa các cửa hàng, tăng cường biện pháp bảo vệ mặt tiền, cũng như đẩy mạnh tuần tra.