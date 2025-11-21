Video
video cùng chuyên mục

Tiêm kích Tejas của Ấn Độ rơi khi trình diễn ở Triển lãm Hàng không Dubai

Tiêm kích Tejas nội địa của Ấn Độ bị rơi khi bay trình diễn ở Triển lãm Hàng không Dubai.
Đọc thêm : Tiêm kích Ấn Độ rơi khi trình diễn ở Dubai, cháy như cầu lửa