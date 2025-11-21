Tiêm kích Ấn Độ rơi khi trình diễn ở Dubai, cháy như cầu lửa

Máy bay chiến đấu Tejas của Ấn Độ đã rơi vào khoảng 14h10 ngày 21/11 (giờ địa phương) khi đang bay trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai.

Hình ảnh từ video ghi lại vụ việc cho thấy cầu lửa bùng lên ngay sau khi máy bay chạm đất. Khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay.

Tiêm kích Ấn Độ rơi khi biểu diễn triển lãm (Nguồn: NDTV/X)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Không quân Ấn Độ (IAF) xác nhận phi công đã tử vong.

"Một máy bay Tejas của Không quân Ấn Độ (IAF) đã gặp tai nạn trong một màn trình diễn trên không tại Triển lãm Hàng không Dubai hôm nay. Phi công đã tử vong trong vụ tai nạn", IAF cho biết.

Theo IAF, một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Theo video ghi lại vụ việc, máy bay chiến đấu Ấn Độ đã thực hiện một cú lộn vòng thấp trước khi bốc cháy cách địa điểm triển lãm khoảng 1,6km.

Triển lãm hàng không được tổ chức tại sân bay quốc tế Al Maktoum của Dubai từ ngày 17/11 đến ngày 21/11.

Tejas là máy bay chiến đấu do Ấn Độ tự thiết kế và chế tạo. Tejas được đưa vào biên chế Không quân Ấn Độ năm 2016.

Tejas đã gặp phải nhiều thách thức về thiết kế và các vấn đề khác, và từng bị Hải quân Ấn Độ từ chối vì quá nặng.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã đặt hàng 97 máy bay chiến đấu Tejas để tăng cường lực lượng không quân.

Đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan đến máy bay chiến đấu Tejas. Một vụ tai nạn khác đã được báo cáo trong một cuộc tập trận tại Ấn Độ vào năm 2024.