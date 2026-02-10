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Tiêm kích Su-57 Nga ra mắt rầm rộ ở Bắc Phi

Tiêm kích tàng hình Su-57 và chiến đấu cơ Su-35 do Nga chế tạo của Không quân Algeria đã chính thức đi vào hoạt động và có màn ra mắt rầm rộ.
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