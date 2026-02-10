Su-57 có mặt ở Algeria

Thông tin này xuất hiện sau khi 2 chiếc Su-57 đầu tiên được báo cáo đã đi vào hoạt động trong Không quân Algeria vào tháng 11/2025.

Thương vụ này đánh dấu một cột mốc quan trọng trên thị trường máy bay chiến đấu toàn cầu, khi Nga lần đầu tiên xuất khẩu loại máy bay chiến đấu tàng hình duy nhất đang hoạt động của mình.

Đây cũng là lần đầu tiên một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, ngoài F-35 của Mỹ, được xuất khẩu. Algeria trở thành quốc gia tiên phong ở châu Phi, thế giới Ả rập và trong số các quốc gia Hồi giáo, vận hành máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Tiêm kích Su-57 Nga chính thức ra mắt rầm rộ ở Bắc Phi cùng chiến đấu cơ Su-35 (Video: Telegram).

Các máy bay Su-57 được cho là đã thay thế các máy bay đánh chặn MiG-25PD của Algeria, vốn là loại tiêm kích nhanh nhất thế giới và tác chiến không đối không tầm xa. Điều này biến Su-57 thành "người kế thừa" tối ưu cho nhiệm vụ phòng không của Algeria.

Ngoài việc mua 14 máy bay, Algeria dự kiến sẽ xem xét mua thêm Su-57 để thay thế một phần tiêm kích MiG-29 và Su-30MKA trong phi đội của mình.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Máy bay Thống nhất (United Aircraft Corporation) của Nga, Vadim Badekha, nhận xét vào giữa tháng 11/2025 rằng máy bay “đã đi vào hoạt động chiến đấu và đang thể hiện những phẩm chất tốt nhất của chúng. Khách hàng của chúng tôi hài lòng”.

Điểm độc đáo của Su-57, với 5 radar mảng quét điện tử chủ động riêng biệt phân bố khắp thân máy bay, cho phép nó theo dõi đồng thời tới 60 mục tiêu, tinh vi hơn đáng kể so với các máy bay chiến đấu khác trong không quân Algeria.

Nhờ những đặc điểm kỹ - chiến thuật vượt trội, nhất là khả năng tàng hình và tác chiến điện tử cùng dàn vũ khí cực mạnh, Su-57 là một yếu tố quan trọng giúp tăng cường sức mạnh cho không quân Algeria và bất cứ quốc gia nào sở hữu chúng.

Dấu mốc quan trọng, mở ra tiềm năng xuất khẩu lớn

Việc chính thức xuất khẩu thành công sẽ củng cố thêm sức hấp dẫn của Su-57 đối với các khách hàng tiềm năng khác, đáng chú ý nhất là Ấn Độ. Các cuộc đàm phán giữa Moscow và New Delhi về thỏa thuận sản xuất theo giấy phép ít nhất 140 chiếc đã gần đi đến bước cuối cùng.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ được cho là đang xem xét việc cùng phát triển một biến thể tùy chỉnh cao để đáp ứng các yêu cầu của mình. Nếu Nga, Ấn Độ đạt thỏa thuận, một biến thể như vậy sẽ thu hút các khách hàng tiềm năng khác, bao gồm cả Bộ Quốc phòng Algeria.

Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga khoe vũ khí tại Dubai Airshow 2025 (Ảnh: UAC).

Xương sống hiện tại của phi đội máy bay chiến đấu Algeria bao gồm hơn 70 chiếc Su-30MKA, được phát triển dựa trên Su-30MKI, phiên bản đã được tùy chỉnh cao để đáp ứng các yêu cầu của Ấn Độ. Việc phát triển và xuất khẩu một biến thể Su-57 tùy chỉnh có thể theo cùng một tiền lệ.

Phi đội máy bay chiến đấu của Không quân Algeria được đánh giá là có tiềm lực chiến đấu lớn nhất trong số các quốc gia châu Phi, Ả rập và Hồi giáo. Cuộc tấn công của NATO vào nước láng giềng Libya năm 2011 là yếu tố chính thúc đẩy họ đầu tư mạnh mẽ hơn vào việc nâng cao năng lực chiến đấu.

Từ năm 2020, đã xuất hiện những dấu hiệu đáng kể cho thấy Bộ Quốc phòng Algeria đang lên kế hoạch mua sắm Su-57. Các quan chức quân đội Algeria đã được nhìn thấy cầm mô hình Su-57 trên truyền hình nhà nước trong các cuộc đàm phán với giới chức Nga.

Vào ngày 12/2/2025, một tuyên bố từ truyền thông nhà nước Algeria xác nhận những chiếc Su-57 đầu tiên sẽ đến nước này trước tháng Giêng năm sau. Một tuyên bố tiếp theo của văn phòng báo chí Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga khẳng định lại rằng việc giao hàng xuất khẩu sẽ bắt đầu vào thời điểm đó.