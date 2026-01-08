Video
video cùng chuyên mục

Tiêm kích Su-57 Nga bắn hạ UAV S-70 Okhotnik

UAV S-70 Okhotnik bị mất điều khiển trong không phận Ukraine, Nga điều tiêm kích tàng hình Su-57 xuất kích bắn hạ.
Đọc thêm : Su-57 Nga "tả xung hữu đột", xuyên thủng lưới lửa phòng không Ukraine