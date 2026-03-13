Video
video cùng chuyên mục

Tiêm kích Su-35 Nga ở chế độ "quái thú" bắn hạ Su-27 Ukraine

Tiêm kích Su-35 Nga ở chế độ "quái thú" bắn hạ chiếc Su-27, khiến phi công - lữ đoàn trưởng không quân Ukraine thiệt mạng.
Đọc thêm : Su-35 Nga ở chế độ "quái thú" bắn hạ tiêm kích Su-27 Ukraine