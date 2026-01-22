Video
video cùng chuyên mục

Tiêm kích Su-35 Nga bất ngờ "tạt đầu" F-16 Mỹ

Tiêm kích Su-35 Nga bất ngờ "tạt đầu" F-16 trên bầu trời Alaska khiến phi công Mỹ giật mình.
Đọc thêm : Cuộc chiến bá chủ bầu trời: Su-35 Nga "1 chọi 1" với F-35 Mỹ, ai thắng?