Video
video cùng chuyên mục

Tiêm kích F-16 Ukraine đuổi theo đánh chặn tên lửa hành trình Kh-101 Nga

Tiêm kích F-16 được phi công Ukraine sử dụng hiệu quả trong việc đánh chặn tên lửa hành trình Kh-101 của Nga.
Đọc thêm : Tiêm kích F-16 Ukraine lập kỳ tích chưa từng có