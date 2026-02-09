Video
video cùng chuyên mục

Tiêm kích F-16 Ukraine bắn hạ UAV Geran Nga một cách ngoạn mục

Tiêm kích F-16 Ukraine bắn hạ UAV Geran Nga một cách ngoạn mục trên bầu trời ở độ cao cực thấp.
Đọc thêm : Tiêm kích F-16 Ukraine lập kỳ tích chưa từng có