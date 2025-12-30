Video
Tiêm kích F-16 "ông già gân" vẫn đang tung hoành ngang dọc

Tiêm kích F-16 "ông già gân" vẫn đang tung hoành ngang dọc, xừng đáng là một huyền thoại bầu trời và biểu tượng thành công của công nghiệp quốc phòng Mỹ.
