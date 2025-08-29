Video
Tiêm kích F-16 của Ba Lan rơi khi tập dượt cho triển lãm hàng không

Một tiêm kích F-16 của Không quân Ba Lan đã rơi trong lúc tập dượt cho một buổi trình diễn, khiến phi công thiệt mạng.
