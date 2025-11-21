Video
Tiêm kích Ấn Độ rơi khi biểu diễn triển lãm

Một máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã bị rơi trong chuyến bay trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai.
