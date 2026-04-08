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Tiệm "bánh flan chửi" tồn tại 30 năm ở TPHCM

Từ lời đồn “chửi khách” lan truyền những ngày qua, quán bánh flan của dì Mười ở TPHCM bất ngờ trở thành điểm đến gây tò mò.
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