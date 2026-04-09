Đi ăn "bánh flan chửi" ở TPHCM, khách bất ngờ với cách xưng hô của chủ quán

“Bánh flan chửi” hút khách ở TPHCM

Lần đầu tìm đến quán bánh flan Dì Mười - địa điểm đang được nhiều bạn trẻ và người yêu ẩm thực nhắc đến - chị Tường Vy (ngụ phường Bảy Hiền) không khỏi tò mò, xen lẫn dè chừng.

Trước đó, chị đã xem nhiều đoạn clip lan truyền, trong đó người bán bị cho là nói chuyện cộc lốc, thậm chí quán còn gắn với tên gọi vui là “bánh flan chửi”. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại không hoàn toàn như những gì chị hình dung.

Tiệm "bánh flan chửi" tồn tại 30 năm ở TPHCM (Video: Mộc Khải).

Buổi chiều tại quán, khi lượng khách bắt đầu đông lên, không khí trở nên rôm rả. Bà Mười - chủ quán - vừa thoăn thoắt đôi tay lấy bánh, vừa liên tục nói chuyện, đùa giỡn với khách. Thỉnh thoảng, bà buông vài câu nghe có vẻ “gắt”, nhưng đi kèm là tiếng cười và cách ứng xử thoải mái, không hề tạo cảm giác căng thẳng.

“Lúc đầu tôi cũng hơi ngại trước cách nói chuyện của bà Mười, nhưng sau một lúc thì thấy bà nói kiểu giỡn là chính, không căng thẳng như lời đồn. Có lúc bà Mười xưng "mày - tao", khiến tôi cảm thấy thân thuộc như cách các cô, dì gọi con cháu, thấy cũng vui”, chị Vy chia sẻ.

Quán bánh flan của bà Mười nằm cạnh chung cư Chợ Quán (phường Chợ Quán, TPHCM), đã tồn tại hơn 30 năm. Đây là điểm ăn vặt quen thuộc của nhiều người dân và sinh viên quanh khu vực.

Bà Mười đã bán bánh flan cạnh chung cư Chợ Quán 30 năm (Ảnh: Mộc Khải).

Tâm sự với phóng viên Dân trí, bà Mười cho biết bản thân không khỏi chạnh lòng khi đọc những bình luận như vậy. Bà nói mình vốn có thói quen nói chuyện thoải mái, hay đùa giỡn với khách, nhưng không nghĩ lại bị hiểu theo hướng tiêu cực.

“Hôm trước có cô gái hỏi tôi bán được bao nhiêu năm rồi, tôi hỏi lại cô đó bao nhiêu tuổi. Cô nói 29 tuổi, tôi mới nói tôi bán còn lâu hơn tuổi cô ấy. Tôi nói chuyện bình dân, có khi xưng "mày - tao" với các bạn trẻ, chứ không có ý gì. Không ngờ người ta buồn rồi đăng lên mạng. Chắc sau này tôi không dám giỡn nữa”, bà nói.

Dù nói vậy, trong suốt buổi trò chuyện, người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi vẫn không ngừng tương tác, trò chuyện với khách. Cách nói nhanh, thẳng, có lúc xưng "Mười" với "con", có lúc chuyển sang cách gọi thân mật khiến không khí lúc nào cũng rộn ràng.

Không ít thực khách cho rằng nếu chỉ xem qua video có thể dễ hiểu lầm, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, lại thấy đây là kiểu giao tiếp mang tính đùa vui nhiều hơn.

Anh Cường thích hương vị bánh flan của bà Mười, thường xuyên ghé mua bánh sau giờ làm (Ảnh: Mộc Khải).

Trên các bài đăng nhắc về bà Mười trên mạng xã hội, bên cạnh những ý kiến không hài lòng, cũng có nhiều người lên tiếng bênh vực, cho rằng bà Mười buôn bán bận rộn, luôn tay luôn chân nên cách nói chuyện đôi khi trở nên gấp gáp, dễ gây cảm giác “cọc”.

Anh Cường (ngụ phường Chợ Quán) - khách quen của quán - vừa ghé mua vài hộp bánh mang về sau giờ làm. Nghe chuyện quán được gọi là “bánh flan chửi”, anh cười: “Tôi ăn ở đây nhiều năm rồi, cũng quen cách bà Mười nói chuyện. Bà chỉ giỡn thôi, không có ác ý gì. Quan trọng là bánh ngon nên tôi vẫn ghé hoài”, anh nói.

Quầy bánh hơn 30 năm giữa lòng thành phố

Mỗi ngày, quầy bánh flan nhỏ của bà Mười mở bán bên cạnh chung cư Chợ Quán. Đồ nghề đơn giản chỉ là vài thùng xốp đựng bánh, đặt chung với xe nước sâm của một tiểu thương khác.

Bánh flan của bà Mười có giá 4.500 đồng/cái (Ảnh: Mộc Khải).

Bà cho biết mình ở khu quận 8 cũ, trưa nào cũng mang bánh sang bán từ khoảng 12h. Tuy nhiên, đến khoảng 16h, bà mới trực tiếp ra quầy, còn trước đó do cháu trai phụ giúp. “Từ trưa tới chiều là cháu tôi bán, khoảng 16h tôi ra bán tới tối, tầm 20-21h, hết bánh thì tôi nghỉ”, bà Mười nói.

Điều đặc biệt, dù bán suốt nhiều năm nhưng bà không trực tiếp làm bánh. Toàn bộ bánh flan do em gái của bà - người bà gọi vui là "dì Mười Một" - chuẩn bị.

Mỗi chiếc bánh có giá khoảng 4.500 đồng, kích thước nhỏ hơn bánh flan thông thường, vị ngọt vừa, không quá béo. Bà Mười nói thêm, đây là mức giá mới thay đổi từ sau dịch Covid-19, chứ trước đó bánh có giá 4.000 đồng/cái. Nhờ mức giá bình dân, nhiều khách thường gọi 3-4 cái, thậm chí 5-6 cái cho một lần ăn.

Ngoài bánh flan truyền thống, flan dừa là món được nhiều người nhắc đến. Bánh flan tại TPHCM thường được biến tấu với nhiều hương vị khác như lá dứa, vani hay bơ. Một số quán cũng bán phiên bản flan dừa, nhưng hương vị ở tiệm của bà Mười lại tạo ấn tượng riêng.

Bánh flan dừa ở đây là cốt flan truyền thống pha thêm nước cốt dừa đậm đà, khi đưa vào miệng có thể cảm nhận rõ vị thơm của nước cốt dừa nguyên chất, không hề gắt hay quá nồng. Những mẻ bánh vừa ra lò thường mềm, dễ vỡ hơn, song vẫn giữ trọn hương vị đặc trưng của bánh.

“Nước cốt dừa là tôi thuê người vắt luôn, không pha, nên thơm và béo hơn”, bà Mười chia sẻ.

Theo bà Mười, quán hiện không còn bán sỉ như trước mà chủ yếu bán lẻ, dựa vào số lượng. Trung bình mỗi ngày tiêu thụ khoảng 600-700 cái bánh. “Giá phù hợp với học sinh, sinh viên như vậy nên bán phải nhiều mới có lời”, bà Mười nói.

Là khách quen hơn 20 năm, nhiều người cho biết họ cảm thấy gần gũi với cách nói chuyện đùa của bà Mười (Ảnh: Mộc Khải).

Một điểm khác biệt của quán là bánh thường được ăn kèm với cà phê loãng, thay vì cà phê sữa đậm như nhiều nơi khác. Cách kết hợp này tạo vị nhẹ, không quá ngọt hay béo, phù hợp với kiểu ăn vặt nhanh.

Ngoài ăn tại chỗ, nhiều khách chọn mua mang về, đóng thành từng hộp nhỏ tiện lợi. Chị Minh Nguyệt (sinh viên) cho biết lần đầu ghé thử vì thấy quán nổi trên mạng.

“Bánh không quá béo, dễ ăn. Giá rẻ nên chúng tôi có thể ăn nhiều cái”, chị Nguyệt nhận xét.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng phần cà phê ăn kèm còn khá nhạt, nếu đậm hơn sẽ hợp khẩu vị hơn.

Nơi khách ngồi lại ăn khá nắng vào buổi chiều (Ảnh: Mộc Khải).

Không gian quán khá đơn giản, chỉ vài chiếc ghế nhựa thấp xếp tạm trong mái hiên nhà dân. Vào buổi chiều, khu vực này nằm ngay hướng nắng, khách ngồi ăn nhiều khi phải “toát mồ hôi”. Dù vậy, lượng người đến quán vẫn không ngớt. Người đến vì tò mò, người quay lại vì quen vị, tạo nên một nhịp sinh hoạt đều đặn suốt nhiều năm.

Giữa không gian có phần chật chội, nóng bức ấy, những câu nói đùa, tiếng cười và cách trò chuyện có phần bộc trực của bà Mười lại trở thành điểm nhấn riêng - thứ khiến quán không chỉ đơn thuần là nơi bán bánh flan, mà còn là một góc đời sống quen thuộc của khu phố.