Tia laser làm hỏng cảm biến máy ảnh trên smartphone

Cảm biến camera trên smartphone đã hỏng sau khi bị tia laser cường độ mạnh trên sân khấu chiếu thẳng vào.
