Tia laser làm hỏng cảm biến máy ảnh trên smartphone

Cường độ ánh sáng cao, tập trung thành một chùm của tia laser có thể làm hỏng cảm biến máy ảnh trên smartphone. Video dưới đây là minh chứng cho thấy điều đó.
