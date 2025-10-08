Video
Thuyền cứu trợ mang cơm, nhu yếu phẩm tiếp tế người dân vùng lũ Thái Nguyên

Từng chuyến thuyền, xuồng chở cơm, nhu yếu phẩm liên tục "xuất bến" tìm đến những người dân mắc kẹt tại vùng lũ Thái Nguyên.
