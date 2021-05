Thưởng thức giọng hát của Park Yong Ha

(Dân trí) - Ngoài công việc diễn xuất, nam diễn viên Park Yong Ha còn chịu trách nhiệm thể hiện ca khúc trong phim các truyền hình, trong đó phải kể tới bài hát Just Like The First Day trong bộ phim Một cho tất cả với sự góp mặt của Lee Byung Heon, Song Hye Kyo.