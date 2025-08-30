Video
Thượng tá Nguyễn Hữu Lập thuyết minh trong sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Thượng tá Nguyễn Hữu Lập là tổ trưởng tổ thuyết minh A80. Anh gây ấn tượng bởi giọng ấm vang, hào sảng.
