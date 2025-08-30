Điều ít biết về nam Thượng tá là tổ trưởng tổ thuyết minh đại lễ A80

Phía sau giọng đọc quen thuộc được khán giả quan tâm những ngày qua là những câu chuyện ít người biết về hành trình rèn luyện, trách nhiệm và niềm tự hào của một người lính được vinh dự gắn bó với các sự kiện trọng đại của đất nước.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thượng Tá Nguyễn Hữu Lập - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Bộ Quốc phòng) - cho biết anh từng tham gia các sự kiện lớn của quân đội và đất nước như A70 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), A50 (Lễ diễu binh, diễu hành trong kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và hiện tại là A80 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Thượng tá Nguyễn Hữu Lập và Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Mỗi lần tham gia là một niềm vinh dự lớn lao, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề. Tôi là người con của quê hương Hà Tĩnh, trong gia đình có bác ruột hy sinh tại Điện Biên Phủ và nhiều người họ hàng là liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến.

Chính ký ức và truyền thống ấy luôn nhắc nhở tôi phải nỗ lực hết mình, để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước”, anh bày tỏ.

Trong lễ diễu binh, diễu hành đại lễ A80, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập giữ vai trò tổ trưởng tổ thuyết minh và trực tiếp đảm nhận phần thuyết minh chính. Anh là người mở đầu với nghi lễ rước đuốc, tiếp nối các khối Nghi trượng, khối Quân đội, Hải quân, Công an, xe cơ giới… và cũng chính là người khép lại toàn bộ phần thuyết minh của buổi lễ.

“Buổi tổng duyệt hôm nay, tôi dậy từ 3h sáng. Tâm trạng vừa lo lắng vừa hồi hộp, bởi là người đọc đầu tiên, tôi phải làm sao để phối hợp nhịp nhàng giữa đội hình đi bộ, trên không và trên biển”, anh chia sẻ.

Thượng tá cho biết, tổ thuyết minh A80 gồm 13 thành viên, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Đảm nhận trọng trách đặc biệt này, mỗi thuyết minh viên không chỉ cần có chất giọng chuẩn mực mà còn phải mang trong mình bản lĩnh và tâm hồn người lính.

Bởi lẽ, từng câu chữ cất lên không đơn thuần là lời giới thiệu, mà còn là tiếng nói của khí phách và niềm tự hào dân tộc.

Theo phân công, mỗi thành viên được ghép cặp theo tiêu chí chất giọng và vùng miền, phụ trách các khối khác nhau.

Thượng tá Nguyễn Hữu Lập tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng nay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Việc phân chia dựa trên chất giọng, vùng miền để tạo sự hài hòa, phong phú trong giọng đọc và truyền tải tốt nhất tinh thần của buổi lễ,” Thượng tá Lập chia sẻ.

Dù không phải là PTV chuyên nghiệp như nhiều đồng nghiệp cùng tổ, trong đó có các gương mặt BTV quen thuộc, kỳ cựu từ VTV như Hoài Anh, Hữu Bằng, BTV VOV và Truyền hình Quốc phòng… Thượng tá Lập cho biết anh không hề thấy bỡ ngỡ hay áp lực:

“Chúng tôi vốn quen biết và cùng công tác trong lĩnh vực tuyên huấn, báo chí, truyền hình quân đội nên khi phối hợp rất gần gũi, ăn ý.

Bản thân tôi cũng từng phụ trách mảng truyền thông, báo chí tại đơn vị, vì thế công việc này không quá xa lạ. Điều may mắn hơn cả là được đồng hành cùng những giọng đọc kỳ cựu như Hoài Anh, Hữu Bằng hay Ngọc Hân.

Họ vừa chuyên nghiệp, vừa thân thiện, gần gũi, chính điều đó đã tiếp thêm cho tôi sự tự tin để hoàn thành trọng trách lần này. Tôi xem đây là cơ hội học hỏi”, anh nói.

Thượng tá Nguyễn Hữu Lập tâm sự: “Người lính khi tham gia diễu binh, diễu hành phải vượt qua cả những giới hạn thể chất. Nếu không có tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc nuôi dưỡng, chắc chắn không thể tạo nên những bước quân hành đẹp và mạnh mẽ như vậy.

Và giọng nói của những thuyết minh viên cũng chính là nguồn động viên vô giá đối với họ. Chúng tôi ý thức được điều đó và luôn nỗ lực hết mình”.

Ở cương vị tổ trưởng, ngoài nhiệm vụ thuyết minh, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập còn phải sắp xếp, điều phối công việc chung của cả tổ: Từ nội dung, giờ giấc luyện tập cho đến bảo đảm hậu cần.

Theo Thượng tá, công việc rất nặng nề, nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), sự phối hợp nhịp nhàng của 13 thành viên trong tổ cùng sự động viên từ gia đình, quê hương, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, giúp anh hoàn thành tốt từng buổi sơ duyệt, tổng duyệt và sẵn sàng cho ngày lễ chính thức.

Những ngày này, ngoài trọng trách tại đại lễ A80, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập còn đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ tại Học viện Chính trị, đồng thời phụ trách công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị.

“Dù công việc vất vả, nhưng tôi may mắn có một hậu phương vững chắc. Vợ tôi công tác tại Viettel Hà Nội, luôn quán xuyến việc gia đình để tôi yên tâm công tác. Hai con, một cháu lớp 9 và một cháu lớp 5, cũng là nguồn động viên lớn lao.

Sự chăm sóc, dạy dỗ của vợ cùng tình cảm từ vợ con, đồng đội và quê hương Hà Tĩnh chính là sức mạnh để tôi hoàn thành trọng trách trong những sự kiện lớn như A70, A50 hay A80 lần này”, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập bộc bạch.

Để có được bản lĩnh và sự tự tin ấy, anh đã trải qua quá trình rèn luyện bền bỉ: Từ thời học phổ thông khi còn là Phó Bí thư Đoàn trường, trở thành báo cáo viên xuất sắc toàn quân, cho đến khi đảm nhiệm vai trò dẫn dắt nhiều sự kiện lớn của quân đội.

Những trải nghiệm ấy đã trở thành nền tảng giúp anh vượt qua các vòng sơ tuyển khắt khe và được tin tưởng giao phó trọng trách thuyết minh tại các lễ diễu binh, diễu hành mang tầm vóc quốc gia.