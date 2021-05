Thượng sĩ công an quật ngã người bán hàng rong

Sau khi clip xô xát giữa chiến sĩ công an và người bán hàng rong được đăng tải trên mạng xã hội Facebook gây xôn xao dư luận, Công an quận 6 đã đề xuất Công an TPHCM tạm đình chỉ công tác đối với thượng sĩ Lương Việt Hà (công an phường 4) để tiến hành xác minh.