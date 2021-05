Thưởng nóng lực lượng phá vụ án nổ trụ ATM lúc rạng sáng

Chiều ngày 19/1, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao thưởng Ban chuyên án phá thành công vụ nổ trụ ATM xảy ra tại thị xã Cửa Lò vào ngày 22/12/2017. Sau gần 1 tháng vào cuộc quyết liệt của các đơn vị, đến ngày 17/1/2018, hai đối tượng Nguyễn Đình Thành (SN 1996, trú xã Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1999, trú xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp) bị bắt giữ.