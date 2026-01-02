Video
Thuê "soái ca" lái mô tô đưa đi dạo phố đêm gây sốt tại TPHCM

Xuất phát từ Trung Quốc, trào lưu thuê "soái ca" lái mô tô quay clip dạo phố đêm đang được giới trẻ Việt thử nghiệm, thu hút nhiều sự quan tâm.
