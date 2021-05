Thực nghiệm cách phân biệt dầu cá tự nhiên

Dưới đây là thực nghiệm độ "ăn mòn" của dầu cá nhằm phân biệt dầu cá tự nhiên và dầu cá chuyển đổi do Shop Conscious know your products,1 tổ chức phi lợi nhuận được thành lập nhằm mục đích hướng dẫn và trao quyền cho người tiêu dùng, từ đó tạo ra sự minh bạch trong các sản phẩm tiêu dùng, thực hiện.