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Thực khách hốt hoảng khi thấy chuột chạy trên băng chuyền sushi

Video do một thực khách ghi lại cho thấy chuột thản nhiên “đi dạo” trên băng chuyền của một nhà hàng sushi nổi tiếng ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).
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