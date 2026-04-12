Clip “cô gái bị bỏng vì nghịch dại trong tiệc sinh nhật” nổi bật tuần qua

Cô gái bị bỏng vì trò nghịch dại trong tiệc sinh nhật

Một cô gái người Trung Quốc đã thực hiện theo trào lưu “bánh sinh nhật phun lửa” trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 27 của mình, bằng cách ngậm cồn và phun vào những ngọn nến đang cháy trên bánh kem để khiến ngọn lửa bùng lên.

Tuy nhiên, cô gái này đã bị ngọn lửa cháy lan ngược trở lại gương mặt và cơ thể, khiến cô bị bỏng nghiêm trọng.

Đoạn video là lời cảnh báo cho những ai muốn thực hiện theo những trò nghịch dại và những trào lưu nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội.

Cô gái bị bỏng vì trò nghịch dại trong tiệc sinh nhật (Video: Bilibili).

Bất mãn vì lương thấp, nhân viên châm lửa đốt kho chứa giấy vệ sinh gây hỏa hoạn nghiêm trọng

Một nam nhân viên đã cố tình phóng hỏa kho chứa giấy vệ sinh tại một cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng ở bang California (Mỹ), khiến cả khu công nghiệp chìm trong biển lửa.

Nghi phạm của vụ việc được xác định là Chamel Abdulkarim, 29 tuổi. Người này đã phát trực tiếp hành động châm lửa đốt kho hàng lên mạng xã hội.

Dù hệ thống chữa cháy tự động đã được kích hoạt, nhưng do kho hàng chứa nhiều sản phẩm dễ cháy như giấy vệ sinh, tã trẻ em, khăn giấy… nên ngọn lửa đã bùng lên dữ dội và lan rất nhanh.

Hiện nghi phạm đang bị tạm giam. Người này cho biết nguyên nhân dẫn đến hành động của mình là vì bất mãn với mức lương quá thấp mà công ty chi trả.

Nhân viên châm lửa đốt kho chứa giấy vệ sinh gây hỏa hoạn nghiêm trọng (Video: X).

Người phụ nữ làm bật gốc cây hoa anh đào hơn 20 năm tuổi vì trèo lên để chụp ảnh

Một người phụ nữ sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã khiến dư luận phẫn nộ khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc người này trèo lên một cây hoa anh đào để chụp ảnh, khiến cây bị bật gốc và lật nghiêng.

Được biết đây là một cây hoa anh đào giống Yoshino đã có hơn 20 năm tuổi, với đường kính thân khoảng 20cm. Do cây có rễ nông nên sau khi bị bật gốc, cho dù được cắt tỉa và chăm sóc thì khả năng sống của cây vẫn rất thấp.

Người phụ nữ làm đổ cây hoa anh đào hơn 20 năm tuổi vì trèo lên để chụp ảnh (Video: Newsflare).

Máy bay hạ cánh xuống đường cao tốc, ngay trước mũi ô tô

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã bất ngờ hạ cánh xuống đường cao tốc tại bang Pennsylvania (Mỹ), khi trên đường đang có đông phương tiện di chuyển.

Truyền thông địa phương cho biết chiếc máy bay gặp sự cố buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống đường cao tốc. Người cầm lái máy bay là một phi công 65 tuổi có nhiều kinh nghiệm.

Sự việc may mắn không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chiếc máy bay sau đó được kéo về một sân bay để kiểm tra lỗi kỹ thuật.

Máy bay hạ cánh xuống đường cao tốc, ngay trước mũi ô tô (Video: X).

Thót tim khoảnh khắc em bé suýt gặp nạn trước mũi tàu trong công viên

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc em bé lao về phía đoàn tàu đang chạy trong công viên và bị vấp ngã, nhưng may mắn được người lớn giải cứu kịp thời trước khi bị đoàn tàu tông trúng, khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình.

Thót tim khoảnh khắc em bé suýt gặp nạn trước mũi tàu trong công viên (Video: HKN).

Hình ảnh người dân quạt mát cho các chiến sĩ cứu hỏa sau đám cháy gây cảm động

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà dân vào trưa 8/4 tại xã Thố Tang (Phú Thọ). Lực lượng cứu hỏa đã làm việc liên tục hơn 2 tiếng trong điều kiện nắng nóng để dập tắt đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Sau khi đám cháy được dập tắt, người dân đã sử dụng mọi vật dụng, từ nón lá đến những tấm bìa carton… để quạt mát cho các chiến sĩ cứu hỏa. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đẹp này đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và khiến nhiều người xem cảm động.

Hình ảnh người dân quạt mát cho các chiến sĩ cứu hỏa gây cảm động (Video: Bắc Xuka).

Chàng trai tặng quà bí mật cho bạn gái và cái kết khó ngờ

Chàng trai muốn tặng cho bạn gái một món quà bí mật khi dán xấp tiền vào bóng bay và giấu kín trong hộp, nhưng cuối cùng cả hai đã phải nhận cái kết “cười ra nước mắt”.

Chàng trai tặng quà bí mật cho bạn gái và cái kết khó ngờ (Video: Douyin).

Thực khách hốt hoảng khi thấy chuột chạy trên băng chuyền sushi

Video do một thực khách ghi lại cho thấy chuột thản nhiên “đi dạo” trên băng chuyền của một nhà hàng sushi nổi tiếng ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Đoạn video đã khiến nhiều người lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà hàng này.

Nhà hàng sau đó đã bồi thường gấp 10 lần tiền hóa đơn cho khách và tiến hành khử trùng toàn bộ nhà hàng. Dù vậy, danh tiếng của nhà hàng này cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và nhiều người cho biết sẽ không bao giờ quay trở lại đây.

Thực khách hốt hoảng khi thấy chuột chạy trên băng chuyền sushi (Video: Weibo).

Khoảnh khắc du thuyền bất ngờ phát nổ như bom

Video do camera giám sát ghi lại cho thấy khoảnh khắc một chiếc du thuyền đã bất ngờ phát nổ như bom và bốc cháy dữ dội khi đang neo tại cảng trên đảo Phuket (Thái Lan). Vụ nổ khiến một hướng dẫn viên du lịch thiệt mạng và 5 thuyền viên bị thương.

Nguyên do của vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra.