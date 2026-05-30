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Thực khách ăn trứng vịt lộn ở Philippines

Trứng vịt lộn vốn là món ăn đường phố quen thuộc của người dân Philippines.
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