Video
video cùng chuyên mục

Thua đậm nhất sự nghiệp, Neymar khóc nức nở ngay trên sân

Neymar đã bật khóc sau khi chứng kiến CLB Santos chịu thất bại với tỷ số 0-6 trước Vasco de Gama ở vòng 20 giải vô địch quốc gia Brazil.
Đọc thêm : Thua đậm nhất sự nghiệp, Neymar khóc nức nở ngay trên sân