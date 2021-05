Thủ tướng viếng 3 liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm

Hôm nay (16/1), Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ tang 3 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là người đầu tiên vào viếng, thắp nén nhang tiễn biệt 3 liệt sĩ...