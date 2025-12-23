Video
Thủ tướng Slovakia trượt patin xuyên đường hầm hơn 7km

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã khánh thành đường hầm đường cao tốc dài nhất cả nước bằng cách trượt patin xuyên qua công trình dài 7,5km này.
