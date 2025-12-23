Thủ tướng Slovakia trượt patin xuyên đường hầm hơn 7km (Video: RT)

Theo truyền thông địa phương, lễ khánh thành đường hầm Visnove được tổ chức vào hôm 22/12, sau hơn 30 năm lập kế hoạch và hơn 10 năm xây dựng.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã trượt patin suốt toàn bộ chiều dài đường hầm và đăng đoạn video lên trang Facebook của mình.

Ông Fico ca ngợi việc khánh thành là một thành tựu lớn của đất nước, đồng thời cáo buộc những người tiền nhiệm đã làm gián đoạn quá trình xây dựng.

Dự án lần đầu được đề xuất vào đầu những năm 1990, khi Slovakia còn là một phần của Tiệp Khắc, với công tác chuẩn bị bắt đầu từ năm 1998. Việc khởi công diễn ra vào cuối những năm 2000 dưới chính phủ đầu tiên của ông Fico, nhưng đã bị người kế nhiệm là ông Mikulas Dzurinda đình chỉ do lo ngại về chi phí.

Dự án sau đó được khôi phục, song lại vướng phải hàng loạt trì hoãn, thay đổi nhà thầu và nhiều lần lỡ hẹn tiến độ.

Đường hầm Visnove là hạng mục cốt lõi của đoạn mới dài 13,5km trên tuyến cao tốc D1, tuyến đường đông-tây lâu đời nhất, dài nhất và nhộn nhịp nhất của Slovakia, chạy qua phần lớn lãnh thổ đất nước. Ngoài đường hầm, đoạn tuyến mới còn bao gồm nhiều cây cầu và cắt xuyên qua dãy núi Mala Fatra.

Tuyến cao tốc mới được kỳ vọng sẽ giảm tải cho đoạn D1 cũ, vốn tiềm ẩn nhiều tai nạn, chạy vòng phía bắc dãy núi. Tuyến mới dự kiến cải thiện đáng kể tình trạng giao thông trong khu vực và rút ngắn thời gian di chuyển ít nhất 15 phút.