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Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026

Sáng 2/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
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