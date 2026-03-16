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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xuất hiện ở quán cafe, bác bỏ tin đồn

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xuất hiện ở quán cafe, bác bỏ tin đồn ông bị thương hay đã thiệt mạng.
Đọc thêm : Thủ tướng Israel bác tin đồn "bị thương hoặc thiệt mạng"