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Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc và ký kết các văn kiện quan trọng.
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