Thủ tướng Đức dẫn đầu phái đoàn doanh nghiệp lớn thăm Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Đức Friedrich Merz bắt tay trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 25/2 (Ảnh: Reuters).

Ngày 25/2, trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị Thủ tướng, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cùng một phái đoàn doanh nghiệp lớn, đã nói với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Đức vào năm ngoái.

"Có những thách thức mà chúng ta cần thảo luận hôm nay, nhưng khuôn khổ mà chúng ta hoạt động là vô cùng hiệu quả và chúng ta đã hợp tác rất tốt trong những thập niên qua", ông Merz cho biết.

Ông Tập Cận Bình đã hoan nghênh những tuyên bố của ông Merz trong bối cảnh nhà lãnh đạo Đức đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là định hình lại mối quan hệ kinh tế ngày càng bất lợi cho lợi ích của Đức.

"Thế giới càng trở nên hỗn loạn và đan xen, Trung Quốc và Đức càng cần tăng cường giao tiếp chiến lược và nâng cao lòng tin chiến lược lẫn nhau”, ông Tập Cận Bình nêu rõ.

Trong cuộc gặp trước đó với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Merz cho biết có "những mối quan ngại rất cụ thể liên quan đến hợp tác giữa hai nước, mà chúng tôi muốn cải thiện và làm cho công bằng hơn”.

“Chúng tôi muốn có đầu tư của Trung Quốc vào Đức”, ông Merz phát biểu tại một sự kiện kinh doanh có sự tham dự của các lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao Đức và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ và ô tô.

Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi cả hai bên cùng hợp tác để bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do.

"Trung Quốc và Đức, với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và các quốc gia chủ chốt có tầm ảnh hưởng quan trọng, nên tăng cường niềm tin vào hợp tác, cùng nhau bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, và nỗ lực xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn", ông Lý Cường nói.

Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc (Nguồn: AP).

Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, 5 văn kiện đã được ký kết bao gồm các nỗ lực trong vấn đề biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh, hợp tác trong phòng chống dịch bệnh động vật và nghị định thư về sản phẩm gia cầm, cũng như các thỏa thuận hợp tác thể thao.

Dự kiến trong những ngày tới, hai bên sẽ ký ​​thêm các thỏa thuận về kinh tế.

Thủ tướng Đức đi cùng một phái đoàn gồm 30 công ty, trong đó có các nhà sản xuất ô tô hàng đầu như Volkswagen và BMW, những hãng đang chịu áp lực rất lớn từ sự cạnh tranh của Trung Quốc.

Thủ tướng Đức là nhà lãnh đạo phương Tây gần đây nhất tham gia vào một loạt hoạt động ngoại giao với Trung Quốc, khi các quốc gia lo ngại chính sách khó đoán của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Hồi tháng 1, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có chuyến thăm 4 ngày và hội đàm cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Anh tới Trung Quốc trong 8 năm.

Chuyến thăm của ông Starmer diễn ra ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng Canada Mark Carney. Trong chuyến thăm của ông Carney, Canada và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận kinh tế để dỡ bỏ các rào cản thương mại.