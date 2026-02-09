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“Thủ phủ” hoa lay ơn Lâm Đồng rũ bùn sau lũ, nhận kết quả Tết bất ngờ

Sau lũ, nông dân “thủ phủ” hoa lay ơn ở Lâm Đồng không bỏ cuộc, tiếp tục đầu tư vụ hoa Tết và đón kết quả bất ngờ.
Đọc thêm : “Thủ phủ” hoa lay ơn Lâm Đồng rũ bùn sau lũ, nhận kết quả Tết bất ngờ