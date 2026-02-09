Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nông dân vùng trồng hoa lay ơn ở xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, hối hả vào vụ thu hoạch, cung cấp thị trường. Dọc quốc lộ 20, người dân mang hoa đến các điểm tập kết, làm việc cùng thương lái khiến không khí trở nên náo nhiệt.

Bà Vũ Thị Nga (thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh) cho biết, cuối năm 2025, vùng trồng hoa lay ơn liên tiếp hứng chịu 5 đợt lũ khiến nhiều vườn bị ngập, sản xuất bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ngay sau khi nước rút, nông dân vẫn tiếp tục chăm sóc, phát triển hoa lay ơn phục vụ thị trường Tết.

Nông dân xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng thu hoạch hoa lay ơn, cung cấp thị trường dịp Tết (Ảnh: Minh Hậu).

Bà Nga hồ hởi: “Gia đình tôi trồng 0,2ha hoa và may mắn cây phát triển đều. Dù cây trổ bông chậm hơn mọi năm nhưng cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu thị trường Tết. Đặc biệt, năm nay giá hoa cao, thị trường tiêu thụ nhanh, gia đình tôi dự kiến thu về khoảng 100 triệu đồng”.

Tương tự, gia đình ông Lê Văn Thạo, trú tại thôn Trung Hiệp đón nhận niềm vui hoa được mùa, được giá. Theo ông Thạo, gia đình ông trồng 0,4ha lay ơn và có khoảng 70% cây hoa đủ điều kiện thu hoạch, cung cấp ra thị trường Tết Nguyên đán, 30% còn lại nở chậm hơn sẽ chuyển cung cấp thị trường rằm tháng Giêng.

“Thủ phủ” hoa lay ơn Lâm Đồng rũ bùn sau lũ, nhận kết quả Tết bất ngờ (Video: Minh Hậu).

Tại xã Hiệp Thạnh, việc thu hoạch hoa lay ơn vụ Tết được người dân thực hiện kể từ ngày 10 tháng Chạp, dự kiến kết thúc vào ngày 28 tháng Chạp. Sáng sớm, khi vườn còn đẫm sương, người dân đã tiến hành nhổ cây, cuộn bó lớn rồi vận chuyển đến các điểm tập trung, giao cho các cơ sở kinh doanh. Nguồn hàng này sau đó được đơn vị thu mua chọn lọc, đóng gói, đưa lên các xe tải đông lạnh bảo quản, vận chuyển đến thị trường các tỉnh trong nước tiêu thụ.

Chị Huỳnh Thị Hồng Hiếu, chủ cơ sở kinh doanh hoa lay ơn đóng tại thôn K’Long, xã Hiệp Thạnh, cho biết cuối năm 2025 do mưa lũ ảnh hưởng đến vùng sản xuất hoa nên việc thu hoạch lay ơn chậm hơn so với các năm trước. Để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và một số tỉnh khác, gia đình chị Hiếu bắt đầu kế hoạch thu mua, đóng gói từ ngày 10 tháng Chạp.

“Năm nay, giá hoa lay ơn dao động 30.000-40.000 đồng/bó; hoa chọn lọc, đẹp có giá lên đến 50.000 đồng/bó. Thời điểm này năm 2025, giá hoa lay ơn chỉ đạt khoảng 8.000-15.000 đồng/bó”, chị Huỳnh Thị Hồng Hiếu cho biết.

Hoa lay ơn được giá, thị trường tiêu thụ ổn định, nông dân phấn khởi (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh cho biết, địa phương được mệnh danh là “thủ phủ” hoa lay ơn với diện tích sản xuất khoảng hơn 200ha. Hồi cuối năm 2025, các cơn lũ gây thiệt hại lên hơn 400ha cây trồng của địa phương, trong đó có 75ha hoa lay ơn bị mất trắng.

Để hỗ trợ người dân trong vùng khắc phục hậu quả, tái sản xuất, chính quyền xã Hiệp Thạnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng, ngân hàng, thực hiện các ưu đãi về vốn cho bà con nông dân.

“Vùng sản xuất hoa lay ơn được vực dậy sau lũ và cơ bản đảm bảo nguồn hoa cung cấp thị trường Tết Nguyên đán. Đợt này, giá hoa cao hơn mọi năm nên người dân nâng cao lợi nhuận, phấn khởi đón Tết”, ông Nguyễn Quang Hiệp chia sẻ.