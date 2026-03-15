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“Thủ phạm” khó ngờ của một vụ mất trộm xe máy

Chủ nhân của chiếc xe máy khi xem lại hình ảnh từ camera giám sát chắc hẳn đã phải rất bất ngờ khi nhận ra “thủ phạm” lấy đi phương tiện của mình.
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