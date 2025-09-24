Video
Thử nghiệm gây sốc về giải pháp chống cháy xe điện ở Trung Quốc

Video ghi lại quá trình thử nghiệm công nghệ "bắn pin" của ô tô điện đang gây nhiều tranh cãi về nguy cơ đối với giao thông và người đi bộ nếu áp dụng vào thực tế.
