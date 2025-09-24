Phóng pin khỏi xe, thử nghiệm chống cháy ô tô điện gây sốc tại Trung Quốc

Cháy xe điện, vốn cực kỳ khó dập, vẫn là một trong những thách thức lớn nhất với các nhà sản xuất ô tô. Các kỹ sư đang chạy đua thiết kế những bộ pin đủ bền vững để chịu được va chạm mà không cháy nổ.

Tuy nhiên, tại Trung Quốc, có vẻ như người ta đang thử nghiệm một cách tiếp cận hoàn toàn khác: phát triển hệ thống phóng pin tốc độ cao. Hiểu một cách đơn giản, bộ pin của ô tô điện biến thành một “viên đạn” khổng lồ, có thể phóng ra khỏi xe trong tình huống khẩn cấp.

Thử nghiệm gây sốc về giải pháp chống cháy xe điện ở Trung Quốc (Video: Ganjing World).

Màn trình diễn kỳ lạ này được ghi lại trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Clip cho thấy một khối pin lớn bắn mạnh ra từ hông một chiếc SUV, sau đó xuất hiện khói. Các nhân viên nhanh chóng phủ chăn chuyên dụng lên khối pin vừa được phóng ra từ xe và rơi xuống khu vực được bố trí sẵn với gối giảm chấn.

Theo các nguồn tin từ Trung Quốc, hệ thống này hoạt động gần giống như túi khí. Nếu cảm biến phát hiện sự cố nhiệt trong khối pin, hệ thống có thể kích hoạt phóng pin ra khỏi xe trong chưa đầy một giây. Khối pin có thể phóng ra xa 3-6 mét. Ý tưởng là bảo vệ người ngồi trên xe khỏi nguy cơ cháy nổ.

Thử nghiệm này lập tức gây tranh cãi sôi nổi khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi về mức độ nguy hiểm đối với giao thông và người đi bộ nếu công nghệ này được áp dụng vào thực tế. Một khối pin nặng hàng trăm kg rõ ràng không phải thứ vô hại khi được phóng như một quả đạn.

Dù chưa có thông tin chính thức, các dấu hiệu trên chiếc SUV cho thấy thử nghiệm do Trung tâm Nghiên cứu & Công nghệ sửa chữa va chạm ô tô Trung Quốc thực hiện. Phông nền sân khấu cũng cho thấy sự kiện diễn ra trong khuôn khổ “Hội nghị Trình diễn và Giao lưu Công nghệ phóng pin” vào ngày 19/9.

Chiếc xe trong thử nghiệm có vẻ như dựa trên mẫu iCar 03T của Chery, nhưng hãng ô tô Trung Quốc đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận liên quan. Trên tài khoản mạng xã hội Trung Quốc, iCar đăng tuyên bố: “Điều này không liên quan gì đến iCAR, xin hãy lý trí”.

Một số nguồn tin còn cho rằng Tập đoàn Joyson có thể đã tham gia vào dự án, nhưng công ty này cũng đã phủ nhận, theo Epoch Times.

Chiếc Chery iCar 03T được dùng trong thử nghiệm, dù hãng xe phủ nhận có liên quan (Ảnh chụp màn hình).

Dù gây chú ý, hệ thống “phóng pin kiểu tên lửa” này thực chất là một ngõ cụt. Việc phóng một khối pin nửa tấn ra đường chắc chắn không phải là tính năng an toàn, mà là một quả bom bay có cánh. Có lẽ đây đơn thuần chỉ là một màn trình diễn công nghệ.