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Thủ môn Argentina hóa Mike Tyson, đấm móc khiến đối thủ đổ gục tại chỗ

Thủ môn người Argentina Esteban Andrada vừa có hành động cực kỳ xấu xí khi tung ra cú đấm cực mạnh, khiến đối thủ đổ gục ngay tại chỗ.
Đọc thêm : Thủ môn Argentina hóa Mike Tyson, đấm móc khiến đối thủ đổ gục tại chỗ