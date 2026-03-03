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Thư Kỳ xuất hiện duyên dáng ở tuần lễ thời trang

Nữ diễn viên Thư Kỳ trở thành tâm điểm tại Tuần lễ Thời trang Milan 2026 khi xuất hiện với phong cách quyến rũ cùng thần thái cuốn hút.
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