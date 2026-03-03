Thư Kỳ tuổi 50: Nhan sắc rực rỡ như bị thời gian bỏ quên

Trong khuôn khổ sự kiện thời trang ở Italy, Thư Kỳ tham dự buổi trình diễn của Bottega Veneta, gây ấn tượng với mái tóc ngắn cá tính và trang phục đen thanh lịch.

Cô được xếp ngồi hàng ghế đầu, bên cạnh nhiều ngôi sao quốc tế, trong đó có nữ diễn viên đoạt Oscar Youn Yuh Jung. Những khoảnh khắc trò chuyện thân thiết của hai nghệ sĩ liên tục lọt vào ống kính truyền thông.

Ở một sự kiện khác thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Milan, Thư Kỳ diện áo khoác da tông caramel kết hợp chân váy thanh lịch, tôn lên phong cách hiện đại nhưng vẫn tinh tế. Nhiều khán giả nhận xét, ở tuổi 50, từng cử chỉ và nụ cười của cô vẫn toát lên sự tươi trẻ, sống động. Khi ngồi cạnh nữ diễn viên Hàn Quốc Han So Hee, Thư Kỳ dường như cũng không bị lép vế.

Trang 8days từng mô tả Thư Kỳ là “minh chứng cho vẻ đẹp tự nhiên không cần gắng gượng”. Trên trang cá nhân, cô thoải mái đăng tải hình ảnh đời thường, không che giấu tóc bạc hay dấu vết tuổi tác. Chính sự tự tin ấy càng làm tăng sức hút của nữ diễn viên.

Thư Kỳ nhiều lần chia sẻ bí quyết chăm sóc ngoại hình của cô đến từ lối sống điều độ và tinh thần thoải mái. Nữ diễn viên ưu tiên uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và ngủ đủ giấc - yếu tố cô gọi là “mỹ phẩm tự nhiên” giúp làn da phục hồi hiệu quả.

Bên cạnh đó, cô duy trì các bài tập nhẹ nhàng như yoga và giãn cơ để giữ vóc dáng săn chắc. Do sở hữu làn da nhạy cảm, Thư Kỳ hạn chế trang điểm khi không cần thiết và ưu tiên sản phẩm chăm sóc dịu nhẹ. Theo cô, việc tránh căng thẳng, giữ suy nghĩ tích cực và tận hưởng cuộc sống là chìa khóa giúp phụ nữ duy trì vẻ rạng rỡ theo thời gian.

“Phụ nữ đẹp nhất khi tự tin và yêu bản thân, thay vì chạy theo những tiêu chuẩn quá khắt khe”, cô từng chia sẻ.

Sinh năm 1976 tại Đài Loan (Trung Quốc), Thư Kỳ là một trong những gương mặt hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ. Cô khởi nghiệp từ thập niên 1990 với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang dòng phim chính thống.

Những tác phẩm tiêu biểu gắn với tên tuổi cô có thể kể đến Người vận chuyển, Phi thành vật nhiễu, Nhiếp ẩn nương, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện… Nữ diễn viên từng tham gia ban giám khảo tại 3 liên hoan phim lớn gồm Berlin, Cannes và Venice, đồng thời góp mặt trong thành phần giám khảo Oscar 2024.

Năm ngoái, cô gây chú ý khi ra mắt phim đầu tay với vai trò đạo diễn mang tên Girl. Tác phẩm được giới phê bình quốc tế quan tâm tại nhiều liên hoan phim. Tại Liên hoan phim Venice, cô chia sẻ: “Tôi từng đóng quá nhiều người phụ nữ bị nhìn ngắm. Giờ đây tôi muốn để phụ nữ tự nhìn vào chính mình”.

Về đời tư, Thư Kỳ kết hôn với tài tử Phùng Đức Luân vào năm 2016. Cặp đôi được công chúng yêu mến bởi mối quan hệ bền bỉ và kín tiếng. Sau một thập kỷ chung sống, cả hai vẫn đồng hành và ủng hộ nhau trong công việc.

Nữ diễn viên từng thừa nhận cô khao khát có con và đã dành thời gian tạm ngưng công việc để chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, cô cho rằng con cái là “món quà của Thượng đế” và sẵn sàng đón nhận mọi điều theo tự nhiên.

Ở tuổi 50, Thư Kỳ không chỉ duy trì phong độ nhan sắc mà còn khẳng định vị thế nghệ thuật vững vàng, đó là hình ảnh của một phụ nữ tự tin, điềm tĩnh và ngày càng tỏa sáng theo năm tháng.