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Thủ đô Ukraine rực lửa khi Nga ra đòn trả đũa, tập kích ồ ạt

Thủ đô Ukraine rực lửa khi Nga ra đòn trả đũa khốc liệt, tập kích ồ ạt vào bằng hàng trăm tên lửa và UAV, bao gồm cả vũ khí siêu vượt âm Oreshnik.
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