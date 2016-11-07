Video
video cùng chuyên mục

Thử cảm giác ngồi trong xe đua tự lái

Phó mặc cho xe ô tô tự lái ở tốc độ thấp đã là mạo hiểm, nhưng hãng Roborace nuôi tham vọng lớn hơn thế, với dự án xe đua tự lái...
Đọc thêm : Ngồi trong xe đua tự lái có thú vị?