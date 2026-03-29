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Thót tim khoảnh khắc thanh niên băng qua đường sắt ngay trước mũi tàu

Dù đoàn tàu đang tiến đến gần và liên tục hú còi, nam thanh niên vẫn không hay biết và thản nhiên đứng ngay sát đường sắt.
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