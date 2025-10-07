Video
video cùng chuyên mục

Thót tim cảnh 2 thanh niên nhanh trí cứu cô gái bị nước xiết cuốn trôi

Hình ảnh cô gái ở Mộc Châu bị nước xiết cuốn đi, tay vẫn giữ 2 túi đồ khiến nhiều người tranh luận. Người trong cuộc đã liên tiếng chia sẻ về sự việc.
Đọc thêm : Vụ cô gái chới với giữa nước lũ vẫn cố ôm đồ: Người trong cuộc lên tiếng