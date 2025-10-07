Vụ cô gái chới với giữa nước lũ vẫn cố ôm đồ: Người trong cuộc lên tiếng

Ngày 6/10, nhiều khu vực ở tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to gây ngập lụt và sạt lở đất, đá. Sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường, khu phố tại trung tâm Mộc Châu bị ngập nặng, nước từ các sườn đồi, núi đổ xuống xối xả khiến xe cộ và người dân đi lại khó khăn.

Nhiều khu vực, nước chảy mạnh cuốn trôi đồ đạc, quật đổ phương tiện trên đường. Người dân Mộc Châu đã quay video về dòng nước đục ngầu, cuồn cuộn trên các tuyến đường để cập nhật tình hình giao thông tại địa điểm du lịch nổi tiếng này.

Trong số các video được chia sẻ, cảnh 2 cô gái bị ngã khi di chuyển qua đoạn đường ngập sâu ở Mộc Châu thu hút sự chú ý của nhiều người.

Một cô gái không may bị nước cuốn tại Mộc Châu hôm 6/10 (Ảnh: Cắt từ clip nhân vật cung cấp).

Hình ảnh trong video cho thấy, 1 cô gái bị ngã, 1 cô gái mặc áo mưa tối màu và bị dòng nước xiết cuốn đi, tay vẫn giữ chặt các túi đồ.

Sau khi xem xong đoạn clip, một số ý kiến cho rằng, việc cố bảo vệ tài sản giá trị là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là tìm cách thoát ra khỏi nguy hiểm, bảo vệ an toàn tính mạng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, T.M. - một trong hai cô gái trong vụ việc - cho biết, cảm thấy rất may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của 2 nam thanh niên và những người dân tốt bụng xung quanh.

T.M. là người điều khiển xe máy trong đoạn video. Đến đoạn đường nói trên, cô có phần chần chừ nhưng vì thấy một số phương tiện đi trước vẫn di chuyển được nên lái xe đi tiếp.

Tuy nhiên, xe đang đi thì người bạn ngồi sau làm rơi chiếc túi màu đen, bên trong có chứa máy tính xách tay. Người bạn này đã giơ tay, cố với, lấy đồ, cả hai vì thế mất thăng bằng nên bị ngã.

“Chúng tôi không may làm rơi đồ, nếu không làm rơi đồ thì có thể vẫn di chuyển được. Chúng tôi thừa nhận bản thân có phần chủ quan và không lường trước được tình huống. May mắn sau đó chúng tôi được mọi người giúp đỡ. Chúng tôi rất trân trọng và biết ơn điều đó”, T.M. nói.

Cô gái này cũng cho biết, sau khi đoạn video được chia sẻ, cô và người bạn đi cùng cảm thấy khá buồn khi có nhiều người đưa ra những bình luận nặng nề, chỉ trích rằng cả hai “liều” hay “trong tình huống nguy hiểm vẫn cố giữ tài sản”.

Theo T.M., sự việc diễn ra rất nhanh, người bạn đi cùng khi bị nước cuốn đi cũng rất hoảng loạn, không biết làm thế nào.

“Cô ấy không biết bơi, cũng không có chỗ nào để bấu víu. Sự việc nằm ngoài ý muốn. Tôi mong mọi người không nên đưa ra những bình luận tiêu cực.

Sau sự việc, chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm cho mình. Tôi mong muốn mọi người nhớ đến câu chuyện với hình ảnh dũng cảm cứu người của 2 nam thanh niên”, T.M. chia sẻ.

Thót tim cảnh 2 thanh niên nhanh trí cứu cô gái bị nước xiết cuốn trôi (Video: Hoàng Anh - Hồng Anh).

Anh Nguyễn Duy Hoàng Anh (24 tuổi, tổ dân phố 19/5, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) - thanh niên (mặc áo đen) cứu người giữa dòng nước xiết – kể lại, sự việc xảy ra khoảng 10h ngày 6/10.

Thời điểm đó, nhiều tuyến phố tại khu vực trung tâm Mộc Châu bị ngập nặng, một số tuyến đường nước dâng cao trên 1m, ở vị trí cuối dốc hoặc gần các con suối nước dâng cao tới cổ.

“Lúc ấy, tôi ra ngoài đường, dùng điện thoại phát trực tiếp trên mạng nhằm cảnh báo mọi người không nên di chuyển qua khu vực tổ dân phố Minh Châu, phường Thảo Nguyên để tránh nước xiết nguy hiểm.

Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy 2 bạn nữ đi xe máy, bị ngã nên vội đưa máy cho người khác cầm rồi chạy tới cứu người”, anh Hoàng Anh kể.

Theo nam thanh niên, vị trí hai cô gái bị ngã là nơi nước xiết, ở đầu dốc, ven hông một ngôi nhà. Cô gái điều khiển xe được một số phụ nữ kéo lên, còn cô gái ngồi sau thì bị dòng nước cuốn đi, tay vẫn cầm 2 túi đồ, trong đó có 1 túi chứa máy tính xách tay.

Dòng nước chảy xiết khiến cô gái trôi xa khoảng 20-30m. Nhận thấy hướng dòng chảy cuốn thẳng xuống suối, nước rất xiết, anh Hoàng Anh vội đưa điện thoại cho người khác cầm và cùng nam thanh niên tên Hà Tiến Quyết (21 tuổi), lao từ bên này đường sang cùng nhau hợp lực cứu cô gái khỏi dòng nước lũ.

Cô gái vốn không biết bơi, lúc đầu nổi được nhờ áo mưa phồng lên. Tuy nhiên, khi càng bị cuốn đi xa thì cô càng chìm sâu xuống, khi được cứu đã bị ngập gần ngang mũi.

Theo anh Hoàng Anh, thời điểm được đưa lên vị trí an toàn, cô gái vô cùng hoảng loạn, chân tay run lẩy bẩy. Khi bình tâm trở lại, cô gái liên tục nói lời cảm ơn 2 ân nhân đã giúp đỡ mình.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Hoàng Anh cho biết, sự việc diễn ra rất nhanh, anh không suy nghĩ nhiều mà cùng người em lao xuống nước với suy nghĩ cứu người nhanh nhất có thể. May mắn, anh biết bơi nên cũng tự tin giúp đỡ người khác khi xảy ra tình huống bất trắc.

“Sự việc xảy ra bất ngờ, tôi nghĩ 2 bạn nữ cũng bối rối không biết làm thế nào. Điều quan trọng nhất là cả hai đã được an toàn.

Mộc Châu mùa này thường xảy ra tình trạng ngập cục bộ, nước chảy xiết mỗi khi mưa lớn. Mọi người khi di chuyển qua các điểm ngập cần chú ý để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản”, nam thanh niên này cho hay.